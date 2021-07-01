Ця кількість бюджетних місць для абітурієнтів 2021 року вступу буде розміщена в 14 закладах вищої освіти, які належать до сфери управління МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я цьогоріч замовило навчання 4 тис. 658 майбутніх лікарів за кошти державного бюджету.

Як інформує прес-служба відомства, така кількість бюджетних місць для абітурієнтів 2021 року вступу буде розміщена в 14 закладах вищої освіти, які належать до сфери управління МОЗ.

«Пандемія вкотре довела, який високий попит суспільство має на медичні професії. Фах лікаря є особливо важливим. МОЗ збільшує замовлення для підготовки універсальних медичних фахівців в університетах, а вже з 2022 року в країні буде запроваджена нова модель інтернатури. Вона розроблена відповідно до вимог Стратегії людського розвитку президента України та з урахуванням міжнародного досвіду», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Читайте такожУ медичних вузах збільшили кількість місць за держзамовленням Він додав, що це дасть змогу державі отримати високопрофесійних та універсальних спеціалістів, які здобудуть ґрунтовні знання з медицини впродовж навчання в університеті та отримають спеціальність в інтернатурі відповідно до прозорого рейтингового розподілу. Щороку МОЗ визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави, та затверджуватиме перелік спроможних баз стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

«Протидія COVID-19 вимагає великої кількості інфекціоністів, епідеміологів та анестезіологів, але держава втратила в минулому вплив на визначення потреби у тих чи інших лікарях і не могла швидко реагувати на виклики сьогодення. Керована система підготовки лікарів-інтернів дозволить це виправити», – зауважив міністр.

Молодший персонал з медичною освітою, зокрема медсестри, здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти комунальної або приватної форми власності. Можливість навчання за кошти державного бюджету для здобуття цієї професії визначається регіональним замовленням, тож для МОЗ пріоритетом є активна робота з областями задля забезпечення населення достатньою кількістю кваліфікованих медичних кадрів.

Вас такожможуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко