Станом на 29 травня в Україні підтвердили ще 3096 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це інформує МОЗ України.
З-поміж заражених на вірус захворіли 144 дитини та 55 медиків.
У лікарні в п’ятницю госпіталізували 1309 громадян, від ускладнень померли 156 людей, водночас 10199 за минулу добу одужали.
Читайте такожВ Україні стартував повторний конкурс на посаду голови НСЗУМетодом ПЛР в п’ятницю була протестована 25401 людина, методом ІФА – 10963 особи.
З початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли, за офіційними даними, 2 199 769 громадян; з них одужали – 2 030 415, а померли – 50 388. За весь час в Україні на коронавірус протестували методом ПЛР 10 156 756 громадян.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: Київ – 377 випадків, Дніпропетровській – 261, Львівській – 231, Київській – 197 та Запорізькій –170 – областях.
Коронавірус у Києві: статистика на 29 травня 2021
У Києві минулої доби виявили 377 хворих на COVID-19, від ускладнень хвороби померли 6 осіб. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«377 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Усього за період пандемії в місті 5 тис. 076 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 тис. 278», – зазначив Кличко.
Учора захворювання виявили у 136 жінок віком від 19 до 93 років, 223 чоловіків віком від 19 до 95 років, а також у 7 дівчаток віком від 6 до 17 років і 11 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
До лікарень госпіталізували 55 хворих, а також 89 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 1 тис. 680 людей. Загалом з початку пандемії коронавірусну хворобу подолали 163 тис. 588 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 83, у Святошинському – 81 та в Голосіївському районі – 62 випадки.
28 травня в Україні повідомили про 3306 нових інфікувань.
Загалом, експерти стверджують, що хвиля вірусу в країні поступово йде на спад, зокрема завдяки імунізації населення і дотримання карантинних обмежень. Але кількість інфікованих може знову збільшитися з приходом осені.
У Києві на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові на базі стадіону “Арена Львів”, в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії сьогодні відкриваються нові центри вакцинації.
Ще на початку весни фахівці констатували до понад 10 тисяч хворих на день.
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