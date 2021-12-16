У листопаді серед захворілих на коронавірусну інфекцію понад 80% осіб не пройшли повний курс вакцинації, зазначив міністр.

Дев'ять із десяти госпіталізованих у листопаді були невакциновані від COVID-19 та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"За даними електронної системи охорони здоров’я, у листопаді 2021 року серед захворівших на коронавірусну інфекцію 84% не пройшли повний курс вакцинації. Серед госпіталізованих – 91%. Це означає, що дев'ять із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", – сказав міністр.

Також Ляшко нагадав, що Україна наразі вийшла із ТОП-10 країн з найбільшою захворюваністю на COVID в Європі. Захворюваність в Україні – вдвічі менша за поточну європейську.

Читайте такожВ Україні дозволили робити третє щеплення від коронавірусу, але не всімЗа його словами, вперше за останні три місяці рівень госпіталізацій в кожному із регіонів України опустився нижче граничного значення у 60 осіб на 100 тисяч населення.

"Два з трьох ковідних ліжок з киснем є зараз вільними, пацієнтами зайнята лише третина всіх наявних ліжок. Зайнятість ліжок з киснем зменшилася у два рази – з 70% до 35%", – додав очільник МОЗ.

Нагадаємо, станом на 16 грудня коронавірус в Україні діагностовано у 3 588 147 осіб, одужали 3 284 815 пацієнтів, а померли – 92 313.

Вакцинація в Україні розпочалася наприкінці лютого. Станом на 15 грудня в нашій країні вакциновані 12 735 628 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко