Головний санлікар закликав українців не ризикувати і зробити щеплення від коронавірусу.

За даними електронної системи охорони здоров’я за серпень-жовтень, невакциновані громадяни мають вп'ятеро вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Українська правда.

"Зараз обов’язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення проти COVID-19", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора більш як 129,7 тис. громадян отримали щеплення від COVID-19. Одну дозу введено 42 тис. 956 людям, повністю імунізовані – 86 тис. 786 осіб. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 14 млн 174 тис. 399 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 12 млн 544 тис. 437 осіб.

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Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

А 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо запровадження в Україні бустерної вакцинації. Відповідно до наказу, отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 рекомендовано: людям з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулювальну терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла