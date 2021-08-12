За словами Кузіна, повідомлень про "новий" штам коронавірусу "Йота" наразі не надходило.

Станом на 12 серпня 2021 року в Україні не зареєстровано циркуляцію нового штаму коронавірусу під назвою "Йота".

Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає 24 канал.

За його словами наразі українським науковцям невідомо, скільки точно є штаму "Дельта" в Україні, але повідомлень про "новий" варіант вірусу "Йота" наразі не надходило.

Як наголосив Кузін, цей штам вірусу не такий вже й "новий", адже на сьогодні мінімум 27-28 країн світу вже зареєстрували його на своїй території, починаючи від листопада 2020 року.

В Україну він не потрапив, на відміну від більш небезпечного "дельта-штаму".

"Україна відправляє і продовжує відправляти зразки, які відібрані з території країни, до референс-лабораторії у ЄС. Згідно з ними, "Йоту" ще не зафіксували на території України", - зазначив Ігор Кузін.

Санлікар додав, що тест-системи, які використовуються в Україні та які надала ВООЗ зараз здатні визначати 6 основних типових мутацій коронавірусної хвороби: Альфа, Ета, Бета, Гама, Дельта, Каппа.

"На штам "Йота" поки що не існує окремої тест-системи. Його можна виявити тільки шляхом секвенування", – підкреслив Кузін.

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Мутація коронавірусу: що відомо про штами "Йота" та "Дельта"

За дами американських досліджень, штам коронавірусу "Йота" здебільшого не викликає серйозного перебігу хвороби. Тож у ВООЗ вважають, що цей варіант менш небезпечний, ніж штам коронавірусу "Дельта".

В Україні на сьогодні зафіксовано щонайменше 150 випадків інфікування "Дельтою". Тоді як, наприклад, у Британії інфіковані "дельта-штамом" становлять майже 90% від усіх активних випадків COVID-19.

Попри те, що "Йоту" фіксували в Нью-Йорку ще в листопаді 2020 року, нещодавно деякі ЗМІ назвала його "більш небезпечним та смертельним". Втім, наукою це не доведено.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко