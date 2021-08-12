Загалом в області підтверджено 25 випадків мутації коронавірусу.

У Вінницькій області померли три людини, інфіковані штамом коронавірусу "Дельта".

Про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"Із 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району — обом по 83 роки і 73-річний чоловік з Вінницького району", - розповів чиновник.

Загалом в країні підтверджено 150 випадків зараження "Дельта"-штамом.

Водночас, за словами Борзова, інформація про 13-річного померлого не відповідає дійсності.

Читайте такожЛяшко пояснивши, як в Україні уникнути нової хвилі COVID-19"Вчора і сьогодні таку новину поширювали на центральних телеканалах. Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом "Дельта", є 13-річний хворий. Він живий", - додав голова ОДА.

Очільник області зазначив, що 11 серпня на Вінниччині вакцинували майже 7 тисяч вінничан, А за весь час національної імунізаційної кампанії — близько 300 тисяч.

В області діють 203 пункти щеплень і 33 центри масової вакцинації, де є всі 4 застосовувані в країні вакцини: Comirnati від Pfizer-BioNTech, CoronoVac, а також від фармкомпаній AstraZeneca і Мoderna.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 серпня у країні зафіксовано 2 262 601 випадків-19, з яких понад 53 тисячі призвели до смертельного результату.

Автори: Світлана Макринська, Станислав Кожемякин