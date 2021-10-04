Компанія "Індар" вже впроваджує свою дослідницьку програму локалізації мРНК-вакцини в Україні, яку презентували на засіданні Ради національної безпеки України, повідомив Кузін.

В Україні цілком реально локалізувати виробництво вакцин від коронавірусу. У тому числі найбільших світових виробників Pfizer і Moderna.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Це (локалізація виробництва вакцин Pfizer і Moderna в Україні, - ред.) цілком реально. Компанія "Індар" вже впроваджує свою дослідницьку програму локалізації мРНК-вакцини в Україні, яку презентували на засіданні Ради національної безпеки України. Велика науково-дослідна команда працює над тим, щоб процес виробництва був повністю українським", - зазначив він.

За його словами, навіть реагенти для виробництва вакцин повинні поставляти українські хімічні заводи.

Читайте такожЛяшко розповів, коли з’явиться перша вакцина від коронавірусу українського виробництваНагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перша українська вакцина буде готова вже в 2022 році, а в Харкові вже почався монтаж ліній для виробництва вакцин проти грипу та коронавірусу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 7 мільйонів осіб.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко