Максим Степанов попросив громадян дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції, уникати будь-якого масового скупчення людей, обробляти руки антисептиками.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що від сьогодні в Україні вже не діє «карантин вихідного дня», але закликав громадян продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Я хотів би наголосити, що з сьогодні вже не діє «карантин вихідного дня», тобто на цих вихідних у нас діють обмеження, які діють у будні дні, тобто обмеження «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки", - зауважив Степанов.

Він попросив громадян дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції, уникати будь-якого масового скупчення людей, обробляти руки антисептиками.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення «карантину вихідного дня». Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). «Карантин вихідного дня» діяв з 14 по 30 листопада.

2 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін не продовжуватиме «карантин вихідного дня». На території всієї країни діятимуть обмеження «помаранчевої» зони.

4 грудня Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме уряду запровадити жорсткий карантин з початку січня строком на три тижні.

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Автор: Віталій Саєнко