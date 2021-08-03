У Києві локдауну не буде за однієї умови, вважає керівник Головного управління Держпродспоживслужби у столиці.

Фактично влада Києва готується до найгіршого сценарію щодо коронавірусу COVID-19. Якщо новий локдаун в Києві (жорсткий карантин) запровадять, то під час нього діятимуть спецпропуски, які зараз розробляють.

У розробці знаходиться новий вид електронних спецперепусток, розповів керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі телеканалу Україна 24.

Чиновник вважає, що у столиці не буде найгіршого коронавірусного сценарію, якщо акцент зробити на вакцинації від COVID-19.

"...Будуть інші перепустки, сьогодні розробляється новий вид електронних перепусток… Місто Київ фактично готується до найгіршого сценарію… Якщо ми зробимо акцент на щеплення, сценарію такого не буде", – сказав він.

Рубан додав, що вже три тижні йде підготовча робота до суворого режиму, який у Києві можуть запровадити у разі найгіршого коронавірусного сценарію.

"…у нас є ще можливості провести щеплення та сформувати колективний імунітет на рівні 80-90%, який дасть змогу подолати червону зону, щоб бізнес працював у повному обсязі…", – вважає чиновник.

Читайте такожВ Україні готуються до нового локдауну: нардеп назвавши причину та терміниЗаступник мера Києва Віталія Кличка Володимир Бондаренко повідомив, що жителі столиці зможуть подавати заявки для отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті на сайті Київської міської держадміністрації.

За його словами, спецперепустки світять працівникам підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася у березні 2020 року. У цьому ж місяці в Україні запровадили карантин. У країні було кілька хвиль коронавірусу, обмежувальні заходи багато разів продовжували.

Зараз діє адаптивний карантин – країну поділено на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У зеленій зоні найслабший карантин, а в червоній – найсуворіший, на такій території має бути локдаун.

У Києві вже було кілька локдаунів. Під час жорсткого карантину співробітникам підприємств критичної інфраструктури видавали паперові спецперепустки, з якими вони мали право проїзду у громадському транспорті.

Станом на 3 серпня коронавірус у Києві діагностовано у 219 340 осіб, померли 5 235 пацієнтів, а 209 591 пацієнт одужав. Протягом 2 серпня у столиці COVID-19 знайшли у 198 осіб, а протягом 1 числа – у 62-х.

Автор: Екатерина Присяжнюк