За минулу добу в Україні виявили 717 нових випадків коронавірусу. Найбільше COVID-заражень - у Києві, Донецькій та Запорізькій областях.

За добу в Україні зафіксували 717 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, захворіли 36 дітей та 97 медпрацівників. Померли 15 пацієнтів.

Про це повідомили у Міністерві охорони здоров’я.

Госпіталізували за минулу добу 507 людей з коронавірусом. Водночас одужали менше пацієнтів — 459.

Читайте такожЛікарі звільняються, ліків немає: ЗМІ розповіли про "підготовку" України до нової хвилі

Найбільше нових випадків зареєстрували у Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 250 061 випадок інфікування. З них 52 891 людина померла від ускладнень захворювання, а 2 185 339 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії зробили тести на коронавірус: методом ПЛР — 20 673, методом ІФА — 8 592. Також зробили 16 979 експрес-тест на антиген до вірусу.

Загалом у країні здійснили 11,3 мільйона ПЛР-тестувань.

За даними сайту Worldometers, Україна серед країн світу займає 67 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

143 328 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 27 липня 2021 року. Одну дозу отримали 86 952 людини, повністю імунізовані - 56 376 людей.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко