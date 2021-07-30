Найбільше - у Києві. За добу у столиці зафіксували 233 нових хворих на коронавірус.

Минулої доби в Україні було виявлено 962 нові випадки COVID-19, зокрема захворіли 51 дитина та 49 медпрацівників. Також 504 пацієнти одужали, а 14 — померли від ускладнень. До лікарень потрапили 488 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас зафіксували 2 251 869 випадків інфікування. З них 52 930 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 186 353 - одужали.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії зробили 44 739 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 19 397, методом ІФА — 7 997. Також зробили 13 934 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні здійснили понад 11,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні вчора щеплення від коронавірусної хвороби отримали понад 150,2 тис. осіб.

"150 253 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 29 липня 2021 року. Одну дозу отримали 87 014 людей, повністю імунізовані - 63 239 людей", - сказано у повідомленні.

Щеплення проводилось 907 мобільними бригадами з імунізації, у 2 тис. 565 пунктах щеплень та у 277 центрах вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 млн 437 тис. 629 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 1 млн 938 тис. 495 осіб.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва