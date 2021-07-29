МОЗ відстежує найменші відхилення від епідемічних показників і завчасно отримує інформацію про загрозливі тенденції на рівні областей.

Загрозливу тенденцію щодо поширення COVID-19 наразі демонструє Київ, Харківська та Луганська області, де необхідно посилити систему виявлення та ізоляції контактних осіб.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю виданню "Українська правда".

"Зараз є показники як для кожної області, так і для загальнонаціонального рівня. Тому ми будемо використовувати такий же механізм карантину, який працював у січні, у березні й навіть у минулому році. Ця модель, здається, усталена з листопада 2020 року, вона доволі гнучка та чутлива", - заявив він.

Кузін відзначив, що МОЗ відстежує найменші відхилення від епідемічних показників і завчасно отримує інформацію про загрозливі тенденції на рівні областей.

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"За підсумками кількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів перебуває на рівні плато. Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області – там ми маємо посилити систему виявлення та ізоляції контактних осіб і переконатись, що на рівні ОТГ застосовують адекватні протиепідемічні заходи", - наголосив головний санлікар.

Коронавірус в Україні: свіжі дані

За добу в Україні зафіксовано 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 250 тис. 907 осіб, одужали – 2 млн 185 тис. 849, померли – 52 тис. 916. Медики провели 11 млн 341 тис. 529 ПЛР-тестувань.

Автор: Костянтин Гончаров