Батькам під час пандемії вкрай бажано прищеплювати своїх дітей вакциною від коронавірусу, навіть якщо вони молодше 12 років.
Таку думку висловив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Прищеплювати однозначно. В першу чергу тому, що діти "вбивають" дорослих. Діти можуть хворіти в легкій формі. А при легкій формі захворювання можуть бути проблеми з рівнем утворення антитіл. І саме такі люди, які перенесли хворобу легко і з малим рівнем антитіл, є об'єктами, де відбувається мутація вірусу", - заявив Комаровський.
Читайте такожДо 500 трупів на день: Комаровський спрогнозував потужний стрибок COVID-19Він також висловив думку, що на психіці дітей локдаун позначився вкрай негативним чином.
"Тому що діти нормально не комунікують, сидять вдома, замикаються в кімнатах з чіпсами і дивляться всяку нісенітницю в Інтернеті, тому ні про який нормальний психічний стан мова йти не може. І це серйозна проблема", - підкреслив лікар.
Раніше Комаровський розповів, як батьки можуть уберегти своїх дітей від COVID-19. За словами лікаря, перш за все, батьки повинні дотримуватися протиепідеміологічних заходів, бути самі вакциновані і якомога частіше провітрювати приміщення.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.