Кількість інфікованих COVID-19 в Україні перевищила 440 тисяч осіб, а у світі - понад 48,8 млн.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня стрімко зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням COVID-19 - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

За минулу добу по усьому у світові зареєстрували майже 600 тисяч нових хворих на коронавірус. Це найвищий приріст захворюваності з початку 2020 року.

На момент написання публікації у світі виявлено 48, 8 млн інфікованих COVID-19. З них 32,3 млн вже подолали хворобу, а ще 1, 24 млн – померли.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії. Це стане головною темою 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 440 188 осіб, одужало – 195 544 особи, летальних випадків – 8 125.

Найближчим часом в Україну надійде 2 млн швидких тестів на COVID-19. Ці тести мають до 60% точності.

Госпіталізація хворих на коронавірус може відбуватися лише за показаннями й направленням лікаря. В інших випадках громадянам радять дослухатися до порад медиків і лікуватися вдома. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

COVID-19 у Києві: свіжі дані

Станом на ранок 6 листопада у Києві за добу зафіксовано 1002 нових випадки інфікованих коронавірусом. Такої кількості інфікованих у столиці ще не було. Це на 19 випадків більше, ніж 5 листопада - тоді виявили 983 інфікованих.

Таким чином підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 42 375.

Лікарні Києва, облаштовані для прийому хворих на COVID-19, заповнені на 62%.

Карантин в Україні: що відомо

Уряд оновив карантинне зонування в регіонах. Нові обмеження набудуть чинності у вказаних містах й районах з півночі 9 листопада. Згідно з мапою, в Україні вже зникли «зелені» та «жовті» зони через складну епідситуацію з COVID-19 в областях. Київ цього разу залишається у «помаранчевій» зоні.

Київ наступного тижня може потрапити до червоного рівня епідемічної небезпеки. про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епіднебезпеки поширення СOVID-19.

У Міністерстві охорони здоров'я спростували запровадження в країні "чорної" зони карантину. Цю інформацію назвали фейком.

Сьогодні Рада запровадила штрафи за неносіння масок.

Вірусолог, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань Алла Мироненко прокоментувала ймовірність посилення карантину в Україні. На думку експерта, додаткові обмеження і посилення карантину в епідемічній ситуації, що склалася в Україні, навряд чи допоможуть.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини станом на 6 листопада

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Автор: Вікторія Гордієнко