Всього у світі COVID-19 інфіковано понад 48,8 млн людей.

Станом на 6 листопада у світі коронавірусом заразилися вже понад 48,8 млн осіб.

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Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі COVID-19 інфіковано 48 829 607 людей, з них одужало 32 272 400. Кількість померлих зросла до 1 235 678.

За минулу добу по усьому у світові зареєстрували майже 600 тисяч нових хворих на коронавірус. Це найвищий приріст захворюваності від початку 2020 року.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 611 293), Індія (8 411 724), Бразилія (5 590 025), Росія (1 720 063), а також Франція, Іспанія, Аргентина та Велика Британія.

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Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (234 949), Бразилії (161 106), Індії (124 315) та Мексиці (93 772).

Згідно з даними ВООЗ, найгірша ситуація у Європі. Минулого тижня більша частина нових хворих була зареєстрована саме у цій частині світу. За загальною кількістю хворих Європа вже випередила країни Латинської Америки та Карибського басейну.

"Ми дійсно спостерігаємо вибух... в тому сенсі, що буде потрібно всього кілька днів, щоб приріст в європейському регіоні склав один мільйон випадків", – заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, пише 24 канал.

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні за добу зареєстровано 9 721 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 440 188 осіб, одужали 195 544 особи, померли 8 125.

Довідка УНІАН.

31 грудня влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. Основним джерелом інфекції вважають місцевий рибний і тваринний ринок міста Ухань. Різноманітні джерела та мешканці Уханю стверджують, що перших хворих фіксували ще на початку місяця. Через складну епідемситуацію 22 лютого влада Китаю повністю заблокувала місто Ухань, а 24 лютого всі суміжні з ним райони. У цих районах почав діяти жорсткий карантин. Наприкінці цього ж місяця ВООЗ надала новій хворобі статус надзвичайної ситуації, що має міжнародне значення. Вже 11 березня коронавірус COVID-19 отримав статус пандемії. SARS-СoV-2 – це офіційна назва нового різновиду коронавірусу. COVID-19 – це назва хвороби, яку він викликає. COVID-19 – потенційно важка респіраторна інфекція. Вона може перебігати як і в легкій або безсимптомній формі, так і викликати різноманітні важкі ускладнення. Найпоширенішим ускладненням є вірусна пневмонія, але відомо, що вірус спричиняє тромбоутворення, внаслідок чого може вийти з ладу будь-який орган. Окрім того, він може нашкодити центральній нервовій системі. Поки що немає дієвих методів лікування та профілактики COVID-19. Тож вчені з усього світу активно намагаються віднайти ефективні ліки та вакцину.

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Автор: Вікторія Гордієнко