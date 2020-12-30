Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

За даними мапи поширення вірусу, станом 30 грудня у світі з початку пандемії інфікувалися 82 мільйони людей. Найбільше випадків зараження підтвердили у США, Індії, Бразилії та Росії.

Читайте такожУ МОЗ розраховують, що в Україні щомісяця робитимуть щонайменше по мільйону "швидких" тестів на антиген до COVID-19

Україна перебуває на 16 місці.

З загальної кількості хворих понад 46,35 млн вдалося видужати, а 1,79 млн померли.

У США виявили перший випадок нового штаму коронавірусу, а в Британії різко збільшилась кількість хворих.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня 2020 року.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 045 тис. 348 осіб; одужали - 698 тис. 190 осіб; померли – 18 тис. 324.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у м. Київ (1 тис. 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Коронавірус у Києві: статистика

Станом на 30 грудня у Києві зареєстровано 1131 новий випадок захворювання на COVID-19.

Одужали за минулу добу 839 людей. Усього коронавірус подолали 38 856 мешканців Києва.

Загальне число випадків СOVID-19 у Києві з часу початку пандемії сягнуло 110 139, з них померли 1897 киян.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Влада Великобританії першою в світі схвалила використання вакцини від COVID-19, розробленої Оксфордським університетом спільно з фармкомпанією AstraZeneca.

Вакцина від коронавірусу, розроблена китайською компанією Sinopharm, показала ефективність 79,34%. Результат заснований на проміжному аналізі даних клінічних випробувань третьої фази.

Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини на 30 грудня

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Автор: Вікторія Гордієнко