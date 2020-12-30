Станом на 6:30 у світі з початку пандемії коронавірусом інфікувалися майже 82 мільйони людей.

У штаті Колорадо зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу, що особливо поширився у Великій Британії.

Про це у Twitter заявив губернатор Джаред Поліс.

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«Сьогодні ми виявили перший випадок зараження штамом COVID-19. Того ж варіанту, який був виявлений у Великобританії», – написав він.

За даними офісу губернатора штату, інфекцію виявили у чоловіка, який останнім часом нікуди не їздив. Зараз він перебуває на самоізоляції.

Після виявлення інформації про мутацію вірусу багато штатів США ввели обмеження на в’їзд мандрівникам з Британії.

Коронавірус у світі

За даними мапи поширення вірусу, станом на 6:30 30 грудня у світі з початку пандемії інфікувалися майже 82 мільйони людей. Найбільше випадків зараження підтвердили у США (19 556 928), Індії (10 244 852), Бразилії (7 563 551) та Росії (3 073 923).

Україна перебуває на 16 місці.

З загальної кількості хворих 46 348 596 вдалося видужати, а 1 789 905 померли.

Новий вид коронавірусу в Британії: що відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, й у зв'язку з цим у Лондоні та на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в країні виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Через це багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

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Автор: УНІАН