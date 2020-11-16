На думку лікаря Комаровського, потрібно враховувати апетит дитини. Це і є те, від чого варто відштовхуватися.

Деякі батьки задаються питанням, як прискорити одужання дитини при ГРВІ. Чи можна їй давати їсти в перший день? Або краще почекати?

З таким питанням звернувся до лікаря Комаровського користувач соцемереж, чий 8-річний син захворів. Річ у тому, що бабуся дитини переживає, що онука не годують. Тим більше, що онук відчуває себе непогано і сам був би не проти поїсти.

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На думку доктора Комаровського, потрібно враховувати апетит дитини. Це і є те, від чого варто відштовхуватися. Якщо у дитини є апетит - то його, звичайно, варто погодувати. Просто не забувайте, що дитина все-таки хвора. Так що концентрація вмісту і розмір порції повинні відрізнятися від тих, які у неї були до хвороби.

Зазначимо, що хорошим варіантом їжі при хворобах є рідкий легкий бульйон, особливо в перший день хвороби. Також не забувайте, що для одужання потрібно в цілому пити багато рідини.

Раніше Комаровський пояснив, чому у дитини нежить після ГРЗ може залишатися кілька тижнів, а не проходить відразу. При цьому батьки дотримуються рекомендацій лікаря про вологість в кімнаті, промивають ніс і прогулюються з дітьми на свіжому повітрі.

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Автор: Вікторія Гордієнко