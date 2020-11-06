Лікар Комаровський закликав батьків лікувати дітей якомога менше.

Відомий український педіатр Євген Комаровський пояснив, чому у дитини нежить після ГРЗ може залишатися кілька тижнів, а не проходить відразу. При цьому батьки дотримуються рекомендацій лікаря про вологість в кімнаті, промивають ніс і гуляють з дітьми на свіжому повітрі.

Читайте такожКоронавірус у дітей: симптоми хвороби і лікування

Лікар на своєму сайті зазначив, що терміни вироблення противірусних антитіл складають 4-5 днів, тому при ГРВІ одужання зазвичай і настає через 2-3 дні після цього.

Комаровський розповів, що таким чином у "давній народній мудрості" про те, що з лікуванням нежить при ГРЗ проходить за тиждень, а без лікування - через 7 днів, насправді закладені основи імунології.

"З точки зору медичної науки, одужання - це коли дитина може стрибати, скакати, відвідувати дитячі колективи, тобто вона не заразна. З усім тим залишкові явища ГРВІ у вигляді покашлювання та сопель можуть бути дуже довго - і два, і чотири тижні, і навіть довше", - каже педіатр.

Комаровський наголосив, що строки, протягом яких відновлюються слизові оболонки дитини, дуже залежать від того, в яких умовах вона перебуває.

"Зрозуміло, що в умовах не гуляння, сухої квартири, купи нікому не потрібних ліків дитина може шмигати носом тижнями. Знову-таки якщо дитина не встигла одужати остаточно, а пішла у дитсадок чи школу, де сухо, тепло і з дітьми не гуляють, то це подовжить термін відновлення. А ще дитина могла погуляти, пропотіти, замерзнути й застудитися. Це ще подовжить термін хвороби та збереження залишкових явищ", - розповів лікар.

Незалежно від того, що батьки будуть робити, організм виробить імунітет і дитина перестане бути заразною через сім днів, запевнив Комаровський і додав, що терміни, протягом яких можуть зберігатися залишкові явища, можуть бути різними.

"Взагалі головне завдання батьків - лікувати дітей якомога менше. Ви повинні розуміти, що і лікарі, і батьки в більшості своїй дають дітям ліки тому, що вони ментально впевнені, що потрібно щось робити. При цьому поїти, зволожувати, провітрювати, не пхати їжу - це лікуванням не вважається. Лікувати по-нашому - це збігати в аптеку за ліками. А ось для того, щоб не пхати в дитину непотрібні ліки, потрібно бути розумним, відповідальним і вчитися", - резюмував педіатр.

Раніше доктор Комаровський пояснив причини помилкових КТ і ПЛР-тестів.

Також нещодавно Комаровський назвав новий спосіб діагностики COVID-19, який точніше будь-якої термометрії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН