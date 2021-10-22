Лікар наголосив на важливості вакцинації від COVID-19, а також закликав українців носити маски.

Піку захворюваності на COVID-19 в Україні варто очікувати в листопаді. Саме тоді цифри по захворюваності можуть бути "в декілька разів більшими", ніж тепер.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода лікар-пульмонолог Євген Симонець.

"На жаль, це ще не край, бо всі медики, які працюють у форматі COVID-19, ми розуміємо, що пік є сенс очікувати на кінець цього місяця, але скоріше на листопад. Ми бачимо тенденцію, що відбувається. Я не хочу дуже згущувати фарби, але мені здається, що пік може бути в декілька разів більшим, ніж ті цифри, які ми бачимо зараз", – сказав Симонець.

Лікар наголосив на важливості вакцинації від COVID-19, а також закликав носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і використовувати санітайзер.

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Раніше заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується з кінця жовтня до середини листопада.

За його словами, нинішня статистика по захворюваності свідчить про початок активної хвилі COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, за останню добу в Україні зафіксовані нові рекорди захворюваності і смертності від COVID-19: виявили 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 614 пацієнтів. У МОЗ наголошували, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становили невакциновані.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла