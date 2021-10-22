Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав причини високої смертності у львівській лікарні швидкої медичної допомоги.
Про це він сказав на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду.
Він зазначив, що днями побував у тій лікарні, оскільки в ЗМІ була інформація щодо високої летальності в ній пацієнтів із COVID-19. За його словами, в цій лікарні, яка є найбільшою, – 1000 ліжок для ковідних хворих і понад 100 реанімаційних ліжок.
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За його словами, 80% летальності в цій лікарні є в першу добу поступлення пацієнта.
"Це свідчить про те, що ця лікарня приймає найтяжчих пацієнтів. Це свідчить про те, що в Україні чомусь превалюють люди, які не вірять в коронавірус, які продовжують лікуватися домашніми підручними засобами і займаються самолікуванням", - сказав Ляшко.
Він наголосив на необхідності звертатися до медиків людям, які захворіли, оскільки при захворюванні на штам "Дельта" критичний стан настає досить швидко і "тоді медики безсилі".
Він також закликав всіх людей вакцинуватися.
Нагадаємо, днями у Львові померла жінка - багатодітна мати, яка була категорично проти вакцинації. У жінки залишилося троє дітей. Окрім неї, в сім’ї ще троє людей інфіковані COVID-19.
Медики просять не зволікати з вакцинацією, наголошуючи, що людина, яка має щеплення, може інфікуватися коронавірусом, проте перебіг хвороби буде значно легшим.
Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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