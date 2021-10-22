Каже, що 80% летальності - в першу добу поступлення пацієнтів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав причини високої смертності у львівській лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це він сказав на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду.

Він зазначив, що днями побував у тій лікарні, оскільки в ЗМІ була інформація щодо високої летальності в ній пацієнтів із COVID-19. За його словами, в цій лікарні, яка є найбільшою, – 1000 ліжок для ковідних хворих і понад 100 реанімаційних ліжок.

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За його словами, 80% летальності в цій лікарні є в першу добу поступлення пацієнта.

"Це свідчить про те, що ця лікарня приймає найтяжчих пацієнтів. Це свідчить про те, що в Україні чомусь превалюють люди, які не вірять в коронавірус, які продовжують лікуватися домашніми підручними засобами і займаються самолікуванням", - сказав Ляшко.

Він наголосив на необхідності звертатися до медиків людям, які захворіли, оскільки при захворюванні на штам "Дельта" критичний стан настає досить швидко і "тоді медики безсилі".

Він також закликав всіх людей вакцинуватися.

Нагадаємо, днями у Львові померла жінка - багатодітна мати, яка була категорично проти вакцинації. У жінки залишилося троє дітей. Окрім неї, в сім’ї ще троє людей інфіковані COVID-19.

Медики просять не зволікати з вакцинацією, наголошуючи, що людина, яка має щеплення, може інфікуватися коронавірусом, проте перебіг хвороби буде значно легшим.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Надя Пришляк