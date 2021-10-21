Наразі ситуація з коронавірусом в Україні погіршується та фіксується значне навантаження на медичну систему.

Цілком імовірно Україна на новорічно-різдвяні свята перебуватиме в "червоній" зоні карантину через ситуацію з поширенням COVID-19.

Про це розповіла епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк, пише ТСН.ua.

За її словами, наразі ситуація з коронавірусом погіршується, про що свідчить загальна статистика.

"Ми поки що бачимо серйозне погіршення ситуації. Тому, я думаю, що до новорічних свят це може не вирішитися. Тобто, найімовірніше, ми будемо якраз в "червоній" зоні на свята", - сказала Сояк.

Вона зазначила, що в жовтні в Україні фіксується значне навантаження на медичну систему, зокрема, через поширення нового штаму "Дельта".

"Хоча, здавалося б, система охорони здоров'я повинна була підготуватися до другої хвилі, має бути легше. Але, на жаль, ми маємо те, що маємо. Ситуація сьогодні погіршується. Можливо, це пов'язано з тим, що це більш агресивний штам", - сказала Сояк.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні спостерігається надзвичайно стрімке поширення COVID-19. За його словами, лише за минулий тиждень було виявлено 105 тис. нових випадків захворювання, і це на 11% більше, аніж тижнем раніше. Померли минулого тижня 2,3 тис. українців, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. На початку цього тижня було зайнято 57% лікарняних ліжок, які призначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

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Минулої доби, 20 жовтня, в Україні зафіксовано 22 тис. 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 4 тис. 892 особи, померли від ускладнень хвороби – 546. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 373 тис. 550 осіб, із них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 743 тис. 615.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Карантин в Україні

Зараз в Україні діє адаптивний карантин, під час якого передбачено чотири рівні епіднебезпеки "зелений", "жовтий", "помаранчевий" та "червоний". У "зеленій" зоні найслабші обмежувальні заходи, а у "червоній" – найсуворіші.

В Україні ще 7 областей можуть потрапити до "червоної" зони карантину, якщо не посилять протиепідемічні заходи. Зараз ці області перебувають у "помаранчевій" зоні.

11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із визначених документів.

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Автор: Олександр Топчій