Протипоказання можуть бути тимчасовими, проте їх усього три.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, якими є протипоказання до щеплення проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу він наголосив, що єдиним і головним протипоказанням є алергічна реакція на першу дозу вакцини.

"Єдиним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є алергічна реакція на першу дозу цієї вакцини чи на один із компонентів цього препарату", - сказав міністр.

Також він розповів про те, що може бути тимчасовим протипоказанням до щеплення від коронавірусу. Таких протипоказів усього три.

Тимчасові причини, як пояснив Ляшко, включають:

температуру вище 38°C;

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою – у такому випадку вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення курсу терапії;

щеплення не можна робити впродовж 14 днів із часу введення вакцин проти інших інфекційних хвороб, крім інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити в будь-який час, навіть одночасно з антиковідною вакциною в різні руки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що інфекціоніст пояснила, кому з українців потрібна третя доза вакцини від коронавірусу.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко