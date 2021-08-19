На Тернопільщині зафіксували першу смерть від штаму коронавірусу "Дельта". 48-річна жінка померла 16 серпня у районній лікарні, у якій перебувала у тяжкому стані.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.
За словами посадовиці, жінка повернулася з-за кордону.
"Вона приїхала з Великої Британії, яка є неблагополучною щодо штаму "Дельта". Можливо, приїхала в стадії інкубації", – припускає Чайчук.
Читайте такожУкраїна отримала від трьох країн 800 тисяч доз вакцини AstraZenecaЗа її даними, наразі в області не роблять окремих досліджень на штам "Дельта", оскільки це дуже дорогі аналізи. Тому в лабораторному центрі оперують даними двотижневої давності.
"Тоді ми зафіксували, що штам "Дельта" уже зайшов в область. Виявили його у 52 хворих, з них 10 – госпіталізували", – розповіла Чайчук.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Тернопільщині станом на 5 серпня було виявлено 52 випадки зараження штамом "Дельта".
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