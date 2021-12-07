МОЗ уже ініціювало розгляд законопроекту, який передбачає скасування кримінальної відповідальності за надання першої медичної допомоги, яка може завдати шкоди пацієнту.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликає народних депутатів обговорити законопроект про "доброго самаритянина".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час робочої наради, присвяченої актуальним питанням організації надання екстреної медичної допомоги, яка проходить на базі Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Ляшко зазначив, що необхідно винести цей законопроект на громадське обговорення. Він не уточнював деталі законопроекту. Але раніше МОЗ уже ініціювало розгляд законопроекту, який передбачає скасування кримінальної відповідальності за надання першої медичної допомоги, яка може завдати шкоди пацієнту, оскільки зараз багато українців бояться допомагати постраждалим, аби не нашкодити їм ще більше і не нести за це кримінальну відповідальність, тому пацієнти помирають ще до приїзду швидкої допомоги. За кордоном такі закони стосуються і передозування від наркотиків, коли люди, які зазвичай разом приймають наркотики, боячись відповідальності, не повідомляють медикам про цю ситуацію.

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Також Ляшко наголосив на необхідності парламенту підтримати ряд законопроектів, які, зокрема стосуються посилення відповідальності громадян за перешкоджання в роботі працівника екстреної медичної допомоги – створення перешкод, погрози або заподіяння шкоди здоров’ю та життю працівників. За його словами, треба врегулювати питання також щодо супроводу правоохоронними органами на потенційно небезпечні виклики медиків.

Ляшко наголосив на необхідності ухвалення змін до законодавства щодо оренди комунального майна для центрів екстреної медичної допомоги, оскільки їм інколи для отримання цього майна по завершенню терміну оренди доводиться проходити "круги пекла".

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Автор: Надя Пришляк