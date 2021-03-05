Національна служба здоров'я України "інколи чудить".
Як передає кореспондент УНІАН, так відреагував міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті України на запитання народного депутата України Лариси Білозір (група "Довіра").
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Білозір зазначила, що Національна служба здоров'я вимагає від фельдшерсько-акушерських пунктів виконувати вимоги про інклюзивність медичних закладів у ситуації, коли вони розміщуються у сільських радах, в приміщеннях, які збудовані 80 років тому. Зокрема, йдеться про розширення вбиралень за рахунок маніпуляційних кабінетів, а також наявність пандусів.
За словами депутата, це може призвести до того, що 50% населення не зможуть отримувати медичні послуги на первинному та вторинному рівні.
У відповідь Степанов сказав: "Ні для кого не секрет, що в нас Національна служба здоров'я інколи чудить".
Він пояснив, що під час укладення договорів з НСЗУ перед медзакладами постає питання щодо безбар'єрного доступу населення до медичних послуг, і додав, що уряд ухвалив рішення відтермінувати виконання деяких вимог, оскільки для цього потрібні великі суми і ці питання не можна вирішити за кілька місяців. За його словами, йдеться про облаштування безбар'єрного доступу всередині приміщень. Водночас вимоги щодо зовнішнього облаштування, зокрема пандусів для людей з інвалідністю, то це необхідно виконувати.
Раніше у МОЗ повідомляли, що однією з головних вимог при укладенні договору між закладом охорони здоров’я та НСЗУ з 1 січня 2021 року буде наявність умов для медичного обслуговування й вільного доступу до будівель та приміщень людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
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