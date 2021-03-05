За словами міністра охорони здоров'я, відтерміновується виконання ряду вимог, що стосуються безбар'єрного доступу до медицини.

Національна служба здоров'я України "інколи чудить".

Як передає кореспондент УНІАН, так відреагував міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті України на запитання народного депутата України Лариси Білозір (група "Довіра").

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Білозір зазначила, що Національна служба здоров'я вимагає від фельдшерсько-акушерських пунктів виконувати вимоги про інклюзивність медичних закладів у ситуації, коли вони розміщуються у сільських радах, в приміщеннях, які збудовані 80 років тому. Зокрема, йдеться про розширення вбиралень за рахунок маніпуляційних кабінетів, а також наявність пандусів.

За словами депутата, це може призвести до того, що 50% населення не зможуть отримувати медичні послуги на первинному та вторинному рівні.

У відповідь Степанов сказав: "Ні для кого не секрет, що в нас Національна служба здоров'я інколи чудить".

Він пояснив, що під час укладення договорів з НСЗУ перед медзакладами постає питання щодо безбар'єрного доступу населення до медичних послуг, і додав, що уряд ухвалив рішення відтермінувати виконання деяких вимог, оскільки для цього потрібні великі суми і ці питання не можна вирішити за кілька місяців. За його словами, йдеться про облаштування безбар'єрного доступу всередині приміщень. Водночас вимоги щодо зовнішнього облаштування, зокрема пандусів для людей з інвалідністю, то це необхідно виконувати.

Раніше у МОЗ повідомляли, що однією з головних вимог при укладенні договору між закладом охорони здоров’я та НСЗУ з 1 січня 2021 року буде наявність умов для медичного обслуговування й вільного доступу до будівель та приміщень людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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Автор: Надя Пришляк