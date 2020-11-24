Підприємство забезпечує міські лікарні киснем системно, безкоштовно і в терміновому порядку.

Металургійний комбінат імені Ілліча, що входить до складу Групи компаній «Метінвест», за тиждень з 16 по 22 листопада передав до лікарень Маріуполя 11,7 тисяч кубометрів кисню в балонах ємністю по 6 кубометрів, необхідних для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляє «Обозреватель», зокрема, міська лікарня №9 отримала 939 балонів кисню, лікарня №1 – 182 балони, лікарня №4 – 423 балони, лікарня швидкої допомоги – 315 балонів.

Всього на сьогоднішній день МКК імені Ілліча підключив 345 кисневих точок в лікарнях Маріуполя. Підприємство забезпечує міські лікарні киснем системно, безкоштовно і в терміновому порядку.

При цьому представники компанії заявляють, що мають намір і далі допомагати медичним закладам міста.

«Зараз життя пацієнтів, які захворіли на коронавірусну інфекцію, залежать не тільки від зусиль медпрацівників, а й від наявності кисню. Тому ми продовжимо забезпечувати медустанови Маріуполя життєво важливим киснем до повного закінчення пандемії», - пообіцяв генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи «Метінвест» Тарас Шевченко.

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Автор: УНІАН