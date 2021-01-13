Напрацьовується нова концепція надання меддопомоги при гострому ішемічному інсульті.

Міністерство охорони здоров’я працює над створенням мережі інсультних центрів та розробляє концепцію надання медтичної допомоги при гострому ішемічному інсульті.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірини Садов’як під час онлайн-прес-брифінгу.

«Командою МОЗ розробляється ряд положень, нормативних документів, які будуть націлені на покращення надання допомоги при гострому ішемічному інсульті. На сьогоднішній день групою експертів розробляється концепція щодо надання такої допомоги, формується мережа спроможних закладів, які будуть надавати таку допомогу. Тобто в країні ми готуємося до того, що будемо створювати інсультні блоки, інсультні центри», - зазначила заступник міністра.

За її словами, що на сьогодні в країні вдало працюють реперфузійні центри, де надають допомогу при гострому інфаркті. «Пацієнт скеровується саме в такі центри, і це пришвидшує надання допомоги, відповідно, зменшує летальність і попереджає інвалідність», - підкреслила Садов’як.

Вона нагадала, що лікування інфарктів та інсультів вже на сьогодні входить в пріоритетний пакет медпослуг у програмі медичних гарантій та оплачується державою за підвищеним тарифом.

За інформацією Садов’як, на сьогодні договір про надання медичної допомоги при інсульті підписали 192 медзаклади, при інфаркті – 65 закладів.

Також вона поінформувала про розширення реєстру ліків за програмою «Доступні ліки» у 2021 році.

«Сьогодні програма працює в першу чергу для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу. Цей реєстр постійно поновлюється, і на сьогоднішній день він містить 264 позиції. І вже в цьому 2021 році МОЗ додатково доповнив такими препаратами, як "Варфарин", "Ніфедипін" та "Ацетилсаліцилова кислота" в таблетованій формі», - сказала заступник міністра.

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Автор: Інна Андаліцька