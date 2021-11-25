Відкрито кримінальну справу.

Сьогодні вночі п’ятьох вихованців Кремінської спеціалізованої школи-інтернату, що в Луганській області, госпіталізували з попереднім діагнозом - харчове отруєння.

Як повідомила Поліція Луганської області, надійшло повідомлення диспетчера швидкої медичної допомоги про госпіталізацію неповнолітніх дітей віком від 7 до 10-ти років.

Зазначається, що близько другої години ночі п’ятьом вихованцям школи-інтернату стало зле, у них підвищилася температура.

Вихователька викликала екстрену медичну допомогу, яка й доставила дітей до медичного закладу.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Раніше повідомлялося, що в Одеській області через спалах кишкової інфекції закрили дитсадок "Джерельце".

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Автор: Інна Андаліцька