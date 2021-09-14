Заклади планують перевірити на дотримання санітарного регламенту задля недопущення подібних випадків.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет ініціюватиме комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельниччини через масове харчове отруєння дітей у школі, яке сталося минулого тижня.

Як повідомляє прес-служба міністерства, сьогодні Шкарлет разом із колегами з МОЗ, Мінрегіону, Офісу президента, Кабміну та Держпродспоживслужби перебуває на Хмельниччині з метою проведення засідання тимчасової міжвідомчої комісії щодо харчового отруєння серед учнів Хмельницького навчально-виховного об'єднання № 1 "Школа-дитячий садок".

Зазначається, що насамперед буде заслухано звіт щодо обставин, котрі передували спалаху, а також інформацію про стан дітей, які перебувають у лікарні.

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"Саме тоді, коли держава докладає максимум зусиль та впроваджує наймасштабнішу реформу шкільного харчування в країні, недбалість окремих керівників закладів освіти й бездіяльність посадовців органів місцевого самоврядування ставлять під загрозу здоров’я дітей, їхніх батьків та освітян", – підкреслив міністр.

Шкарлет зазначив, що обов’язково ініціюватиме комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельницької області щодо дотримання санітарного регламенту з метою недопущення подібних випадків.

Він додав, що саме слідчі поліції ще 7 вересня відкрили кримінальне провадження, виїхали до закладу та ініціювали роботу експертів зі встановлення причин отруєння.

"Правоохоронці відреагували на інформацію в Інтернеті. Новина про ймовірне отруєння 4 дітей, що була опублікована на одному з регіональних порталів, стала першоджерелом та підставою для початку їх роботи", – повідомив міністр.

Як розповів Шкарлет, від адміністрації закладу освіти та органів місцевого самоврядування й дотепер не було жодного офіційного повідомлення до компетентних органів, зокрема МОН.

"Станом на 13 вересня, шостий день після спалаху, представники органів місцевого самоврядування на запит МОН не могли надати вичерпної інформації про ситуацію та навіть не володіли відомостями про відкрите кримінальне провадження. Така ситуація є неприйнятною. Будемо детально з’ясовувати всі обставини та рівень відповідальності за це службових осіб", – підкреслив посадовець.

Разом з тим, він подякував голові Хмельницької ОДА за конструктив та максимальне сприяння в розслідуванні ситуації.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в учнів молодших класів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 зафіксували симптоми отруєння. Госпіталізація школярів розпочалася з 7 вересня.

З 9 вересня заклад перевели на дистанційне навчання.

Всього захворіли 92 дитини та один дорослий. До лікарні госпіталізували 15 осіб – 14 дітей та дорослого.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням).

13 вересня стало відомо, що масове отруєння учнів школи спричинив золотистий стафілокок, який виявили у працівників харчоблоку.

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Автор: Світлана Макринська