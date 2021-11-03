У поліції вже назвали можливу причину отруєння родини в Одеській області.

У місті Білгород-Дністровський Одеської області через отруєння невідомою речовиною загинула жінка, її дочка та чоловік госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, цього тижня в правоохоронні органи надійшла інформація про НП в одному з приватних будинків на вулиці Виноградній.

Про те, що трапилося, в поліцію повідомили місцеві жителі. Вони через віконне скло побачили на підлозі трьох людей, які лежали нерухомо.

Читайте такожОтруєння заради квартири: у Харкові врятували життя чоловікові, є затримані (фото, відео)На місці трагедії співробітники поліції та медики швидкої допомоги виявили в будинку трьох людей. Господиня будинку, 1958 р.н., була мертвою. Її чоловік, 1953 р.н., і дочка, 1976 р.н., були без свідомості.

"Обох потерпілих госпіталізували. Чоловік прийшов до тями, проте пояснити обставини того, що сталося не зміг, його дочка – у комі", – розповіли в поліції.

За попередніми даними, сім'я отруїлася чадним газом.

Як зазначили в правоохоронних органах, призначено низку експертиз, які дозволять остаточно встановити причину отруєння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ("Умисне вбивство" з позначкою "Нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Раніше схожий інцидент трапився у Львові – була госпіталізована 15-річна дівчина, яка отруїлася чадним газом у квартирі. Дівчина-підліток 1 листопада близько 23:30 потрапила до міської дитячої лікарні.

Автор: Лариса Козова