У квартирі, де мешкає дівчина, є газова плита та колонка.

У Львові вчора госпіталізували 15-річну дівчину, яка отруїлася чадним газом в квартирі.

Про це повідомляти Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що дівчину у стані середнього ступеня тяжкості (17% карбоксигемоглобіну) доставили до міської дитячої лікарні 1 листопада близько 23:30.

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У квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку по вул. Айвазовського, 9, де вона мешкає, є газова плита та колонка.

Аварійною бригадою ПАТ "Львівгаз" тимчасово припинено газопостачання до газової колонки. Обставини події встановлюються.

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Автор: Світлана Макринська