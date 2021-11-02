У Львові 15-річна дівчина отруїлася чадним газом / фото ua.depositphotos.com
У Львові вчора госпіталізували 15-річну дівчину, яка отруїлася чадним газом в квартирі.
Про це повідомляти Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Зазначається, що дівчину у стані середнього ступеня тяжкості (17% карбоксигемоглобіну) доставили до міської дитячої лікарні 1 листопада близько 23:30.
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У квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку по вул. Айвазовського, 9, де вона мешкає, є газова плита та колонка.
Аварійною бригадою ПАТ "Львівгаз" тимчасово припинено газопостачання до газової колонки. Обставини події встановлюються.
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