У Святошинському районі Києва на вулиці Бударіна сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула жінка.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Правоохоронці попередньо встановили, що водій іномарки "Хонда" не впорався з керуванням та зіткнувся з мопедом, який рухався попереду та від удару в’їхав у вантажну автівку. У результаті жінку, яка керувала мопедом, затисло між двома транспортними засобами. Від отриманих травм потерпіла, 1977-го року народження, загинула на місці.
Правоохоронці провели освідування водія автомобіля "Хонда" на приладі "Драгер", який показав 2,59 проміле алкоголю.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Встановлюються причини та механізм автопригоди.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Вінницькій області вагітна за кермом іномарки після ДТП на смерть знесла двох жінок (фото)
- Планував відсвяткувати річницю стосунків: на Львівщині п’яний водій на смерть збив мотоцикліста – всі подробиці (фото)
- Під Вінницею розбилось авто швидкої допомоги, постраждали медики (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram