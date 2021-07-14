У Києві в ДТП загинула жінка / фото kyiv.npu.gov.ua

У Святошинському районі Києва на вулиці Бударіна сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула жінка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій іномарки "Хонда" не впорався з керуванням та зіткнувся з мопедом, який рухався попереду та від удару в’їхав у вантажну автівку. У результаті жінку, яка керувала мопедом, затисло між двома транспортними засобами. Від отриманих травм потерпіла, 1977-го року народження, загинула на місці.

Правоохоронці провели освідування водія автомобіля "Хонда" на приладі "Драгер", який показав 2,59 проміле алкоголю.

У Києві в ДТП загинула жінка / фото kyiv.npu.gov.ua

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

У Києві в ДТП загинула жінка / фото kyiv.npu.gov.ua

Встановлюються причини та механізм автопригоди.

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Автор: Віталій Саєнко