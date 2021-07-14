Постраждала від отриманих травм загинула на місці аварії.

У Святошинському районі Києва на вулиці Бударіна сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула жінка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій іномарки "Хонда" не впорався з керуванням та зіткнувся з мопедом, який рухався попереду та від удару в’їхав у вантажну автівку. У результаті жінку, яка керувала мопедом, затисло між двома транспортними засобами. Від отриманих травм потерпіла, 1977-го року народження, загинула на місці.

Правоохоронці провели освідування водія автомобіля "Хонда" на приладі "Драгер", який показав 2,59 проміле алкоголю.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Встановлюються причини та механізм автопригоди.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко