На Прикарпатті на День знань отруїлися 18 дітей і один дорослий.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.
4 вересня в ході моніторингу ЗМІ правоохоронці виявили публікацію, що під час святкування Дня знань у селі Загвіздя захворіли понад десять дітей. Відтак, впродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізовано 10 дітей і 1 дорослого, а ще 8 неповнолітніх перебувають на лікуванні дома.
Їх попередній діагноз від медичних працівників – гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості.
Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
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