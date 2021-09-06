На Прикарпатті на День знань отруїлися 18 дітей

Впродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізовано 10 дітей і 1 дорослого, а ще 8 неповнолітніх перебувають на лікуванні дома.

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