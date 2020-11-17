В середньому українці проводять сидячи 235 хвилин на день.

Майже 60% українців мають надмірну вагу, а 24,8% - ожиріння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені під час онлайн-презентації результати дослідження STEPS щодо поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні.

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За даними дослідження, в Україні 10% осіб мають недостатню фізичну активність (менш як 150 хвилин середньо-інтенсивного навантаження на тиждень, або рівнозначної діяльності), а 73,3% - не займаються високо-інтенсивною фізичною діяльністю.

Крім того, результати опитування свідчать, що середній час на добу, який українці проводять сидячи, - 235 хвилин.

Серед жителів міст цей показник становить 246 хвилин, а сіл - 218 хвилин.

Середній індекс маси тіла, який має становити 25 кг на кв.м, в українців становить 26,8 кг на кв.м.

Так, 59% українців мають надмірну вагу (58% чоловіків та 60,2% жінок), а 24,8% - ожиріння (20,1% чоловіків та 29,8% жінок).

***Дослідження проводилося Всесвітньою організацією з охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я України, Центром громадського здоров’я МОЗ України, Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка за підтримки Світового банку.

Перший етап дослідження відбувся у 2019 році. Тоді опитали 7 тис. 700 респондентів віком від 18 до 69 років на всій території України, окрім окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Метод дослідження - інтерв’ю віч-на-віч за місцем проживання респондента, а також антропометричні та біохімічні вимірювання, зокрема, аналізи сечі та крові та вимірювання ваги, зросту та ін. Другий етап дослідження тривав протягом 2020 року та полягав в аналізі отриманих даних.

Надмірна вага і ожиріння: що варто знати

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Автор: Антоніна Доломанжи