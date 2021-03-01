На станціях метро також працюють правоохоронці та представники муніципальної варти, які мають кваліфікацію для надання необхідної медичної допомоги пасажирам.

У Києві на 19 станціях метро встановили дефібрилятори.

Читайте такожУ МОЗ планують створення мережі екстреного реагування щодо надання меддопомогиЯк повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook, роботи зі встановлення дефібриляторів на станціях завершено.

Обладнання знаходиться на платформах станцій «Лісова», «Дарниця», «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Вокзальна», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Святошин», «Академмістечко», «Почайна», «Контрактова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Лук’янівська», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Осокорки».

Також на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники муніципальної варти, які мають кваліфікацію для надання необхідної медичної допомоги пасажирам.

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Автор: Леся Лещенко