У метро помер чоловік / фото УНІАН
На станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" у вівторок померла людина.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
Як уточнюється, чоловікові стало зле, через що він впав. Інший чоловік намагався його врятувати, але спроби були невдалими - той помер.
"Можу помилятися, але ж казали, що встановили дефібрилятори?", - пише автор.
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Раніше сьогодні в столичній підземці зафіксували величезний натовп з пасажирів.
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