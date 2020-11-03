Врятували чоловіка не вдалося.

На станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" у вівторок померла людина.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Як уточнюється, чоловікові стало зле, через що він впав. Інший чоловік намагався його врятувати, але спроби були невдалими - той помер.

"Можу помилятися, але ж казали, що встановили дефібрилятори?", - пише автор.

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Раніше сьогодні в столичній підземці зафіксували величезний натовп з пасажирів.

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Автор: Юрій Годован