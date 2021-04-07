Там наразі ремонтують систему подачі кисню, облаштовують ліжка і набирають відповідних фахівців.

У Києві протитуберкульозний диспансер готують для прийому хворих на COVID-19.

Читайте такожУ Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення проти коронавірусуЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на онлайн-брифінгу.

«У нас є підготовлені вільні місця в пологових будинках, в дитячих лікарнях. А більшість інших медзакладів, що приймають хворих на коронавірус, – заповнені.Тому місто продовжує шукати можливості та готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів з COVID-19 готуються, зокрема, й у протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню, облаштовують ліжка і вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус», - зазначив Кличко.

Він додав, що у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни приймають пацієнтів інших профілів, зокрема, терапевтичного та неврологічного.

У комунальних медзакладах Києва підготовано майже 6 тис. ліжок для прийому хворих на COVID-19. Заповненість ліжок становить понад 77%. Деякі медзаклади заповнені на понад 100%.

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Автор: Інна Андаліцька