Новоутвір розташовувався дуже близько біля основних судин селезінки.

Медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова видалили дитині кисту селезінки. В операції використали робота-хірурга Da Vinci.

Про це повідомляється на сторінці лікарні у Facebook.

Батьки 14-річної дівчинки звернулися до лікарів зі скаргами дитини на сильний біль у лівому підребер'ї. Вони обійшли десятки лікарень. Лише через три роки обстежень вдалося встановити діагноз - 10-сантиметрова киста в ділянці воріт селезінки.

Оскільки новоутвір розташовувався дуже близько біля основних судин селезінки, вони ризикували видалити орган разом із кистою. Тому медики вирішили оперувати дитину за допомогою роботичної системи Da Vinci.

Читайте такожЗеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років"Тільки робот міг гарантувати високоточне 3D-зображення із 20-кратним збільшенням та складну амплітуду рухів у важкодоступних місцях, на яку нездатна кисть людини. Саме малоінвазивні хірургічні технології робота допомогли успішно видалити кисту, зберігши селезінку неушкодженою!" - йдеться у повідомленні.

Зараз дитина вдома, дівчинка може забути про постійний біль та повернутися до занять спортом.

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Автор: Людмила Жерновська