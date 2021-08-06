Складна операція тривала п'ять годин.

Нейрохірурги клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі провели складну операцію. 36-річному чоловіку видалили гігантську пухлину мозку.

Про це у Facebook розповів головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

"Віталію 36, мав найсолодшу професію – водій з доставки морозива. Цього літа постійно відчував запаморочення, нудоту, блювоту, втрату пам'яті, не впізнавав близьких. Потім криза, потім ситуація загострилася. Близькі привезли у Мечникова. На МРТ гігантська пухлина лобової частини головного мозку", – розповів він.

За його словами, операція тривала п'ять годин.

Читайте такожУ Києві провели унікальну операцію з пересадки органів (фото, відео)"Взяли в операційну, не даючи нікому шансів. Тільки за допомогою нейрохірургічного супермікроскопа, нейромоніторингу, нейронавігації та УЗД аспірації вдалося зробити операцію. Нейрохірурги Мечникова поставили ще один рекорд з порятунку життя, маючи нульові шанси", – додав Сергій Риженко.

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Автор: Катерина Шварц