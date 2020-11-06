Дівчинка померла сьогодні – у свій день народження.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» (Київ) померла 10-річна Вікторія Гребенюк із райцентру Саврань Одеської області, яка отруїлась грибами.

Про це у Facebook повідомила Любов Рябко - керівник благодійного фонду "Любов Любушкіна".

Як зазначається, крім дівчинки, дикорослими грибами отруїлась і її 37-річна мати. Дитину доставили до Києва, мати - до Одеської обласної клінічної лікарні. Сьогодні вранці дівчинка померла,

За інформацією Рябко, дівчинка померла у свій день народження.

Читайте такожНа Одещині Батьківщина отруїлася грибами: дитина у комі

Отруєння грибами: дані по Україні та Одеській області

Сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров розповів, що за тиждень у регіоні дикорослими грибами отруїлись 35 осіб.

За його словами, загалом по Україні з початку року був зареєстрований 161 випадок отруєння грибами, п'ятеро осіб померли.

«В Одеській області був лише один випадок - у квітні. Однак із 30 жовтня до 5 листопада - вже 22 випадки з 30 постраждалими, з яких шестеро дітей. Одна людина - 9-річна дівчинка з Саврані - у тяжкому стані була доставлена в «Охматдит»... Станом на 6 листопада вже зареєстровано 35 випадків отруєння», - сказав Гончаров.

Він зазначив, що понад 20 отруєних перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

За зазначеними фактами фахівці провели розслідування, яке показало, що постраждалі отруїлись грибами, зібраними в лісах Кодимського, Савранського та Балтського районів області, а також купленими в місцях стихійної торгівлі, на ринку «Привоз» (Одеса) та ін.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова