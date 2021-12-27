26 грудня захворіли 1864 особи, померли внаслідок коронавірусу - 133.

В Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 1864 особи, в тому числі 138 дітей та 12 медичних працівників.

Про це вранці в понеділок повідомила прес-служба МОЗ.

Рівень госпіталізації хворих, як і смертність, залишається достатньо високим - до лікарень потрапили 1053 пацієнтів, а померли 133. Одужати в неділю вдалося 4527 особам.

Вакцинувалися за вчора ще 29 476 українців: 8776 зробили першу дозу, 20 434 - другу. Крім того, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну - 178 людей.

Загалом з початку вакцинації медики вже зробили українцям понад 28 мільйонів щеплень.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу - 14 592 535 людей, отримали дві дози - 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу - 2 110 людей, ревакцинальну дозу - 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень",- йдеться у повідомленні МОЗ.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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