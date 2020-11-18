У Києві жінка не встигла доїхати до пологового будинку та народила в автомобілі.
Як повідомили у Патрульній поліції Києва, на бульварі Шевченка до патрульних звернувся чоловік з проханням допомогти, бо у його автомобілі народжувала жінка і їй терміново потрібно було потрапити в пологовий будинок, що в іншому кінці міста.
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Жінка народила немовля в автівці, коли та була на бульварі Лесі Українки. Пасажир автомобіля, в якому їхала жінка, медик, тож він швидко зміг прийняти пологи. Коли жінка народила, патрульні супроводили авто з нею до пологового будинку."Незважаючи на те, що ми знали, що в автомобілі є медик, ми переймалися, щоб з жінкою та її дитиною все було гаразд, тож намагалися максимально швидко доставити їх до лікарні. Дякуємо водіям, які реагували на наші сигнали та поступалися дорогою", — прокоментував патрульний Артем Бригинець.
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