Тепер вона не знає, куди їй піти на самоізоляцію.

Мешканка Донецької області застрягла у Києві через те, що у неї виявили коронавірус.

Про це повідомляє волонтер Леся Литвинова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, жінка поверталася з Польщі в Донецьку область через Київ. В аеропорту вона зробила тест, і він виявився позитивним.

"Їхати додому не може, готель зняти не може. Обсерваційного центру в природі немає. У лікарню при повному здоров'ї лягати теж ідіотизм. Та й не візьме ніхто. Самоізолюватися треба в Києві, а в Києві нікого немає. Теоретично можна тільки зняти квартиру, приховавши від орендодавця ковідний статус, і пересидіти свої два тижні. Але тут порядність не дозволяє", - написала Литвинова.

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Раніше повідомлялося, що в Україні за добу виявили 24 747 випадків коронавірусу.

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Автор: Людмила Жерновська