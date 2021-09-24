Вдалося врятувати та евакуювати 14 людей.

На горі Ельбрус у Кабардино-Балкарії (РФ) на висоті близько 5 400 метрів застрягли альпіністи. П'ятеро учасників сходження загинули, 14 вдалося врятувати.

Як розповіли у прес-службі МНС Росії, 23 вересня група альпіністів з 19 осіб, що здійснювала сходження на гору, через погіршення погодних умов подала сигнал про необхідність допомоги. За попередньою інформацією, в однієї людини з групи була травма ноги.

Зрештою пошуково-рятувальну операцію завершили о 2:45 ночі наступного дня. Вдалося врятувати 14 людей, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. П'ятеро учасників походу загинули.

"Рятувальники працювали в найскладніших умовах. Пориви вітру сягали 40-70 метрів на секунду, сильні опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря до -20°C. видимість не більше 1 метра. До робіт було залучено 69 осіб, 16 одиниць техніки", - повідомили у відомстві.

Як розповів начальник ГУ МНС у Кабардино-Балкарії Михайло Надьожин, майже всі врятовані альпіністи отримали сильне обмороження, у деяких переломи кінцівок, передає російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Що сталося на Ельбрусі під час сходження

Кавказький стратовулкан Ельбрус є найвищою гірською вершиною Росії та Європи за умови проведення кордону між Європою й Азією по Головному Кавказькому хребту або південніше. Його включено до списку найвищих вершин частин світу.

За словами організатора сходження Дениса Алімова, групу, яка зазнала лиха, супроводжували чотири альпіністи-професіонали, які робили все можливе для надання допомоги туристам.

"Було чотири альпіністи-професіонали, які супроводжували 16 учасників. О 10 ранку вони вийшли на плато - це вище сідловини Ельбрусу. Був сильний вітер, але погода була стійка, жодних запізнень не було. Одній дівчині стало погано. Було ухвалено рішення: один з помічників (гідів - УНІАН) разом з нею починають спуск на сідловину, щоб скинути висоту. Інша група пішла на вершину", - цитує Алімова ТАСС.

Про те, що сталося далі, організатор сходження, як стверджує, дізнався від гіда, який почав спуск з постраждалою дівчиною.

"З його слів (гіда - УНІАН), буквально за півгодини різко погіршилася погода, вітер почав дути знизу вгору, почалася буря. Можливо, різко впав тиск, тому що дівчині навіть при втраті висоти стало гірше. Вона знепритомніла та упродовж години померла на руках у гіда. Це сталося приблизно об 11:00 - 12:00. Гід зафіксував її біля стежки, прочекав групу до 15:00, а коли група не спустилася, зв'язався з табором і самостійно почав спуск вниз. Щойно він сів у ратрак, почав телефонувати до МНС ", - розповів Алімов.

Він каже, що під час спуску решти групи один з учасників сходження зламав ногу і це стало "фатальною причиною" подальшої трагедії.

Читайте такожНа Єльбрусі двоє сноубордистів повисли над 15-метровою ущелиною і потрапили на відео"Ймовірно, через це група втратила час, погода катастрофічно погіршилася. Я говорив з лідером групи, якого відвезли в лікарню - він сказав, що коли при спуску довелося заново провішувати перила (мотузки для спуску - УНІАН), видимість була близько півметра. Вони вирішили розділити групу на три взводи - на тих, хто йде швидше і тих, хто повільніше. Під час спуску в одній з груп померли ще дві людини. Але рішення розділитися було вірним, інакше жертв могло бути більше", - сказав організатор сходження.

Алімов також зазначив, що гіди, які супроводжували групу, отримали сильні обмороження і травми, один з них практично осліп, його сильно посікло снігом.

Раніше троє українців потрапили під лавину на горі Казбек на Кавказі. Їх евакуювали. А на Ельбрусі серед тіл зниклих 13 років тому туристів знайшли український паспорт.

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Автор: Катерина Комолова