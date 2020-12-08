Чорному було 48 років.

Співвласник одеського готелю «Токіо-стар», в якому у 2019 році загинули внаслідок пожежі дев’ять людей, Вадим Чорний помер від ускладнень коронавірусу.

Про це пише Думская.

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Чорному було 48 років. Крім «Токіо-стар» у власності бізнесмена були ще готель «Зірка», будівля колишнього ресторану «Київ» і підземного торгового центру на Грецькій площі в Одесі.

Пожежа у «Токіо-Стар»: що відомо

В Одесі в ніч на 17 серпня 2019 року під час пожежі в готелі «Токіо Стар» загинули 9 осіб.

Співвласник готелю Вадим Чорний і старший адміністратор Ірина Паровик були заарештовані і поміщені в СІЗО. Ще одному співвласнику готелі Сергію Дурачу і головному інженеру заочно було повідомлено про підозру. Також серед підозрюваних 30-річна жінка, яка чергувала в готелі в ніч пожежі.

11 жовтня суд відпустив із СІЗО Паровик під нічний домашній арешт, а 27 листопада Одеський апеляційний суд відпустив під домашній арешт Чорного.

15 жовтня Київський райсуд Одеси продовжив арешт Чорного і визначив заставу в розмірі понад 53 млн грн. 23 червня 2020 року райсуд відмовився продовжити йому запобіжний захід.

1 липня 2020 року стало відомо про завершення розслідування стосовно двох співробітників і співвласника готелю «Токіо Стар» (Чорного).

15 липня в міжнародному аеропорту «Одеса» під час проходження відповідного контролю пасажирів, які прибули з Риму, було затримано Дурача, який переховувався від слідства. 17 липня Київський райсуд Одеси відправив його в СІЗО на 25 діб.

4 серпня 2020 року Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт Сергію Дурачу - співвласнику готелю «Токіо Стар», в якому під час пожежі в серпні 2019 року загинули 9 осіб.

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Автор: УНІАН