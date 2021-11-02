Як повідомила волонтер, всього в Одесі залишилося приблизно 20 місць для пацієнтів з коронавірусом. Крім цього, частина потенційних пацієнтів реанімаційних відділень залишаються вдома через нестачу місць.

В Одесі родичі інфікованої COVID-19 жінки знайшли вертоліт за 10 тисяч доларів для госпіталізації в інше місто, але вільних місць не виявилося.

Про це в Facebook повідомила керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Вона зазначає, що ситуація в місті – "реальне пекло", волонтерам дзвонить безліч людей, які потребують допомоги, а місць в лікарнях практично немає. При цьому, за її даними, госпіталізують тільки пацієнтів у стані середнього ступеня тяжкості.

"Місць майже немає – на все місто трохи більше 20, в ручному режимі запихаємо кого куди можна. Беруть тільки середню тяжкість. Реанімаційні місця – катастрофа. Черги вже і в стаціонарах, і вдома лежать реанімаційні. Вранці родичі однієї пацієнтки знайшли вертоліт за 10 тис. дол. для того, щоб транспортувати в інше місто. Але місця не знайшли", - написала Ножевнікова.

У реанімаціях міста, за даними активістки, майже немає місць для людей, які страждають від інших захворювань, оскільки "ковід зніс всю систему".

Ножевнікова також повідомила, що не може знайти місце в лікарні для пенсіонерки з COVID-19, яку дочка намагається врятувати в домашніх умовах вже три тижні.

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"Вона (дочка – УНІАН) продала вже все. Борги – 50 тис. грн... Спілкуюся з лікарем "швидкої" - пацієнтка термінальна. Зробити нічого не можна. Сатурація – 30. Пояснюю доньці, що мама вмирає. Чую крик... Прошу сісти з мамою поруч, взяти за руку і просто дати їй спокійно піти", - написала волонтер.

Крім того, вчора в організацію звернулися люди з проханням знайти їхнього інфікованого родича, якого госпіталізували в одну з районних лікарень ще 15 жовтня. Люди не знали, в якій з двох лікарень знайти чоловіка, а грошей на поїздку немає. Як з'ясувалося, чоловік помер ще 20 жовтня.

"Як таке може бути? Моя голова відмовляється це все приймати...", - акцентує громадська діячка.

Нагадаємо, в Одеській області за минулу добу зафіксували 1908 нових випадків інфікування коронавірусом.

З 15 жовтня Одеська область віднесена до "червоної зони" карантину. Вже кілька днів Одеська область лідирує за кількістю хворих за добу.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Лариса Козова