За словами лікаря, з них 51 вагітна померла.

З початку року понад 6 тисяч вагітних в Україні перехворіли на COVID-19.

Про це під час онлайн-інтерв’ю, яке транслювалося на сторінці UNICEF Ukraine у Facebook, повідомив акушер-гінеколог, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В’ячеслав Камінський.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, які вакцини від COVID-19 обрати вагітним

"За десять місяців цього року більш як шість тисяч вагітних в Україні перехворіли на коронавірус. З них, за нашими даними, померла 51 вагітна", - розповів він.

За словами Камінського, лише за останні три тижні померли 22 вагітні із загальної кількості.

За його словами, всі вони були невакциновані.

Камінський також зазначив, що загроза передчасних пологів достатньо часто зустрічається у хворих на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова повідомляла, що в Україні з початку пандемії коронавірусу померло 70 вагітних жінок.

"У мене прохання до усіх акушер-гінекологів: зайняти нарешті чітку лікарську позицію і вмовляти кожну вагітну робити щеплення на будь-якому терміні вакциною Pfizer", - наголосила інфекціоніст.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Наталія Хаджі