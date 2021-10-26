Він розповів, коли в Україні можуть ввести локдаун.

Найближчими днями буде ухвалено рішення про перехід ще 5 областей в "червону" зону.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Так, подано від МОЗ подання до Секретаріату Кабміну, щодо переведення ще 5 областей до "червоного" рівня епіднебезпеки, зокрема, Львівської, Житомирської, Луганської.

"Буде завтра чи післязавтра скликано засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і ухвалено таке рішення", - розповів він.

Читайте такожВ Україні вже є мутантна форма коронавірусу "Дельта" - ДаніловЗа його словами, таким чином вже 13 областей будуть в "червоній" зоні.

Ляшко розповів, що локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять в "червоний" рівень епіднебезпеки.

При цьому він зазначив, що потрібно все робити для того, щоб цього не сталося.

Карантин в Україні

Як повідомляв УНІАН, з 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, з 23 жовтня – у Сумській.

З 26 жовтня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде запроваджено на території Рівненської та Миколаївської областей.

Автор: Надя Пришляк