В Україні вчора зафіксували 1081 новий підтверджений випадкок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 74 дитини та 32 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
Згідно з повідомленням, за минулу добу госпіталізовано 516 осіб; летальних випадків – 16; одужало – 478 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте такожРадуцький розповів, коли в Україні очікують нову хвилю коронавірусу
За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 257 тис. 478 осіб, одужали – 2 млн 189 тис. 293, померли – 53 тис. 065.
Тест на коронавірус в Україні
Лабораторії зробили 42 597 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 19 929, методом ІФА — 7 546. Також зробили 15 122 експрес-тести на антиген до вірусу.
Загалом у країні провели понад 11,4 мільйона ПЛР-тестувань.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
Новий рекорд щеплень за добу в Україні: 167 383 людини вакциновано проти COVID-19 05 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей.
Протягом доби працювали 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення та 301 центр вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.
Коронавірус в Україні