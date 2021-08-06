Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві - 164 нових інфікованих.

В Україні вчора зафіксували 1081 новий підтверджений випадкок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 74 дитини та 32 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Згідно з повідомленням, за минулу добу госпіталізовано 516 осіб; летальних випадків – 16; одужало – 478 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 257 тис. 478 осіб, одужали – 2 млн 189 тис. 293, померли – 53 тис. 065.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 42 597 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 19 929, методом ІФА — 7 546. Також зробили 15 122 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11,4 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Новий рекорд щеплень за добу в Україні: 167 383 людини вакциновано проти COVID-19 05 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей.

Протягом доби працювали 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення та 301 центр вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

Коронавірус в Україні

Автори: Вікторія Гордієнко, Лідія Селезньова